Termoli e la sua spiaggia

TERMOLI. Egregio direttore, Ho letto con piacere l'approfondimento sul penoso stato in cui versa buona parte della spiaggia termolese quest'anno, cosa che anch'io, come i lettori che hanno sporto denuncia, ho sperimentato.

Mi permetto solo di aggiungere: non si lamentino gli operatori turistici locali o l'assessorato al turismo se il numero degli avventori di luglio e agosto non è stato secondo le loro aspettative. Per un effetto c'è sempre una causa, e la supponenza con cui certi attori della vicenda stanno reagendo alle segnalazioni dei bagnanti dà solo la misura di quanto poco si voglia bene alla regione Molise. Cordiali saluti.

Michelangelo Garofalo