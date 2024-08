«Immondizia prelevata»

TERMOLI. «Caro direttore, solo per informarla che l'immondizia, tranne i calcinacci, è stata rimossa e questa mattina non era più presente nel parcheggio antistante l'ospedale nuovo. Grazie per la risonanza che garantisce ai cittadini. Resta un po' triste dover denunciare pubblicamente il degrado per risolverne le cause ma è pur sempre un gran risultato. A presto e grazie».

Lettera firmata

Galleria fotografica