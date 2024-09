"No alle invasioni barbariche"

PALATA. «Gentile direttore, “Molti sono i chiamati pochi sono gli eletti.” Così si conclude la parabola “delle nozze del figlio del re” nel Vangelo di Matteo. Frase quanto mai abusata per varie circostanze, specie per indicare partecipanti a corse di vario genere. Ed oggi voglio riferirmi a quella corsa che sono le votazioni ai diversi livelli. Tanti i partecipanti pochi quelli che raggiungono l’agognato obiettivo. A voi chiamati ed eletti, cui la società, il popolo molisano, dal più piccolo paesello alla regione stessa, aveva e ha affidato il suo futuro, rivolgo il mio appello con il richiamo alla vostra coscienza scevra da preconcetti ideologici, alla vostra intelligenza resettata da convenienze e tornaconti, al vostro coraggio di uomini liberi nettato da cabotaggi bottegai, ai vostri sentimenti, perché tutto ciò, se non mi illudo, è possibile in voi. Vorrei sentire la vostra voce, vorrei vedere la vostra partecipazione - per ognuno per quanto può ed è chiamato a dare dalla propria coscienza di cittadino e molisano, prima ancora che di politico - sullo scempio che viene perpetrato in danno del Molise con la sua selvaggia occupazione di torri eoliche, impianti ovivoltaici, fotovoltaici e quant’altro. Si dice: ma è “energia green”, NO è bieca speculazione economica vista la enorme quantità di progetti ed insediamenti che si vogliono realizzare. Altro è la produzione di energia “green”: essa è tale solo se compatibile e sostenibile per i territori, gli ambienti, i paesaggi e le comunità che li vivono. All’agricoltore rammento, visto che siamo in ambito “evangelico”, la parabola del piatto di lenticchie. Voi direte: la sirena di quattro soldi è meglio di niente; non è così perché voi, noi dovremmo pensare ad una nuova organizzazione sociale e materiale non solo dell’agricoltura, e sarebbe ora!

Già, come dicevo, vorremmo sentire la voce di voi già occupatori ed attuali occupatori delle istituzioni a qualsiasi livello. Tanti cittadini semplici hanno già fatto sentire la loro voce di dissenso da questa progettata invasione barbarica; dalle associazioni civili intermedie vorremmo la loro ancora più forte solidarietà e partecipazione: insomma un coro senza soprani e tenori, ma un unico grido di dolore e protesta per il nostro Molise se vogliamo che esista ancora.

Ho scritto a nome del Comitato “Terra e Libertà” se volete potete manifestare la vostra presenza nella condivisione di questa azione civile di dissenso democratico». Antonio Cianfagna Bracone, componente del Comitato “Terra e Libertà”.