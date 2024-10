«Non ci sta nemmeno l’acqua per noi molisani»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «In questo periodo, fa notizia la mancata distribuzione di acqua nelle ore notturne a Campobasso e altri comuni molisani.

Non tutti sanno che a Santa Croce di Magliano da decenni l’acqua viene erogata ai cittadini solo per poche ore al giorno. Tranne qualcuno che ha pensato bene di sollevare il problema in qualche campagna elettorale, per poi sparire, nessuno mai ha risolto il problema. I cittadini hanno dovuto, a loro spese, munirsi di strumenti di raccolta dell’acqua, per poterla avere in caso di bisogno. Signori siamo nel 2024. È ora di svegliarsi! Non lamentiamoci che i giovani vanno via.

Da noi non solo non c’è possibilità alcuna di trovare una sistemazione lavorativa. Non ci sta nemmeno l’acqua (per noi molisani), salvo poi erogarla ad altri. Meditate gente!»

Lettera firmata