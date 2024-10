«Grazie al personale della Medicina d'urgenza»

TERMOLI. Testimonianza di buona sanità dall'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Vorrei ringraziare la dottoressa Tartaglione e il dottor Corradi del reparto di Medicina d'urgenza di Termoli. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la professionalità e l'umanità dimostrate nel corso del mio trattamento. La vostra dedizione non solo alla salute fisica dei vostri pazienti, ma anche al loro benessere emotivo, rende noi più sereni. Avere dei medici che fanno il possibile per trovare la soluzione del problema dei pazienti e aiutarli a curarli è davvero una cosa che fa bene all'anima. Grazie ancora a voi e al vostro meraviglioso personale». (Romina).