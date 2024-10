"I nostri giovani salvi per miracolo"

TERMOLI. «Vi scrivo a proposito del pullman della Sati, a Termoli c'è stato un vero e proprio miracolo. I giovani si sono salvati per un miracolo, non oso immaginare se i freni si rompevano scendendo da Guglionesi. I nostri figli, giovani e tutti coloro che viaggiano rischiano la vita per cattive abitudini. Zero manutenzione, una cosa del genere non è accettabile.

Di fatalità in due giorni no, non si può accettare e parlo anche dell'episodio di San Felice del Molise. Scusate lo sfogo. I miracoli esistono, con i giovani sul pullman c'era un angelo custode e si chiama San Giovanni Paolo II. Era la sua festa, protettore dei giovani».

La lettera firmata di una madre