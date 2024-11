Ancora code e disagi sul Liscione

TERMOLI. «Volevo segnalare che sulla diga del Liscione per ben due sere di fila alle 19 circa il semaforo va in tilt con formazione di code in entrambe le direzioni ed è necessario l’intervento dei Carabinieri e dell’Anas, una situazione del genere è assolutamente insostenibile.

Sono stato fermo a lungo e mercoledì sera ci sono voluti circa tre quarti d’ora».