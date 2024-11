"La spiaggia non è la vostra discarica"

TERMOLI. Questo tappeto elastico staziona da tre o quattro giorni sul tratto di arenile sotto al distributore della Esso, sulla statale 16 nord.

No, non è un parco giochi sulla spiaggia; e no, non è stata nemmeno opera del vento che solo oggi (venerdì 29) si è alzato.

È solo l'ultimo e il più assurdo dei ritrovamenti che quasi quotidianamente noi residenti del lungomare Nord ci ritroviamo attorno casa, per la sola "colpa" di abitare in una zona periferica.

Ma che ci si viva vicino o meno, come si può pensare che la spiaggia o qualsiasi altra area sia la propria discarica? Chi è che arriva a tali livelli di arroganza e inciviltà? Per quanto simili azioni sembrino ormai all'ordine del giorno, noi continuiamo a schifarcene e a segnalarle.

Forse qualcuno non sa ancora che nel 2024 a Termoli esistono tanti modi per smaltire correttamente i propri rifiuti? Rimediamo: per disfarsi dei rifiuti ingombranti, dato il caso di specie, è possibile sia recarsi all'Ecocentro di via Arti e Mestieri 27, dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio, sia prenotare un ritiro a domicilio al n° 800.688.712. Entrambe le soluzioni sono gratuite e ci sembrano decisamente più comode che caricare sull'auto un materasso, un frigo o un gioco da giardino come in questo caso e percorrere chilometri per abbandonarlo lontano da casa propria.

Anche perché i rifiuti, purtroppo per tutti, hanno la brutta caratteristica di restare, e quelle stesse spiagge fra qualche mese ospiteranno, se non voi, i vostri parenti, amici, affittuari, clienti. Pensateci.

V. G.