TERMOLI. Ci arriva tramite Facebook questa segnalazione da una cittadina, R. G., esasperata dalle condizioni di incuria in cui versa il cimitero: dalle foto che la lettrice ci manda sono evidenti scarsa pulizia, fiori di vasi secchi riversi a terra, delle transenne e addirittura un bidone dell'immondizia dismesso abbandonato in un angolo. Senz'altro il luogo dove riposano i defunti meriterebbe ben più attenzione.

« Non è normale che in un paese civile, in cui si pagano fior di tasse, un cimitero versi in queste condizioni», è il commento amareggiato della nostra lettrice.