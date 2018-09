TERMOLI. Ci scive un cittadino preoccupato per lo stato di incuria in cui versa il muro della ferrovia di via Dante. Diamo voce volentieri alla sua segnalazione, corredata dalle foto che il gentile lettore ci ha inviato, sperando che chi di dovere possa porvi al più presto rimedio con lavori di manutenzione.

«Scrivo per segnalare lo stato di grave degrado in cui versa il muro che costeggia la ferrovia di Via Dante. Dalle foto si evidenzia che parti di cemento si stanno staccando sbriciolandosi letteralmente sia nella parte esterna che nella parte interna. Se un bambino dovesse accidentalmente urtarlo si ferirebbe con i ferri arrugginiti che fuoriescono. Un appello va rivolto quindi a chi di dovere a provvedere al più presto. Personalmente ritengo più importante in questo momento effettuare lavori su questo ponte che effettuare lavori per l'apertura della nuova strada che non solo aumenterebbe il traffico in quella, zona ma sopratutto eliminerebbe tutti i parcheggi gratis e non in Via Dante rendendo veramente problematica ed invivibile la vita ai residenti ed alle persone che la mattina parcheggiano lì per potersi recare sul posto di lavoro in centro».