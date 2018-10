Pallonate in faccia

TERMOLI. Per tutto il periodo estivo, ho notato che in piazza monumento (l'unica piazza di Termoli), è stata ed è ancora occupata da baldi giovani dediti al gioco del calcio in modo particolare dal pomeriggio fino alla sera inoltrata.

Sia chiaro e ci tengo a precisare che non mi dispiace vedere i (ragazzi) giocare a palla al posto di altre cose pericolose, ma è pur vero che non sono mai riuscito a far giocare i miei nipotini e né tanto meno attraversare la piazza (campo sportivo) con due o tre squadre avversarie con tanto di porte.

A parte l'incolumità dei piccolissimi che si cimentano per la prima volta a camminare, ma ho assistito ad un impatto terribile con una pallonata in faccia ad una signora mia conoscente, che si è dovuta sedere poiché non era più in grado di camminare.

Questi episodi sono molto frequenti, e tralascio i commenti che molte persone fanno nei riguardi dei ragazzi al loro passaggio, la cosa che mi incuriosisce e che questi giochi fatti sulla pubblica via e come se fossero leciti, tanto e vero che i vigili urbani non fanno nulla per evitarli, così come le biciclette sempre di questi bravi (ragazzi) scorrazzano ad alta velocità sul corso. Esiste ancora mi chiedo il regolamento di Polizia urbana ove vietava tra le tante cose il gioco del pallone sulla pubblica via? Visto che nessuno organo di polizia fa nulla?

La medesima situazione si ripete di fronte la cattedrale nel borgo antico.

Purtroppo mi rincresce vedere e raccontare queste cose essendo termolese.

I Vigili estivi che alcune volte sono comandati di servizio sul corso Nazionale fanno solo passerella.

Ringrazio per la gentile collaborazione atta a far valere il principio di democrazia e legalità ormai disconosciuta a molti.

O. M.