Dopo 8 mesi l'Eternit spostato di 2 metri...

GUGLIONESI. «Buongiorno, volevo segnalare quello che è successo sulla SP 110, (tra Guglionesi e Petacciato.) Abbiamo trovato nella cunetta cinque sacchi in plastica contenenti residui di onduline in Eternit, addirittura erano stati frantumati, cosa ancora più pericolosa. Febbraio 2018. Successivamente abbiamo segnalato la presenza dei rifiuti sia ai Carabinieri, al Comune di Guglionesi e alla Provincia, ma dopo una serie di rimpalli di competenza, non si sa deve togliere i rifiuti, qualche settimana addietro, la ditta che deve eseguire i lavori di manutenzione sulla strada, nel pulire la cunetta ha rimosso i sacchi, ma li ha depositati al lato della cunetta. adesso chiedo, chi deve togliere i rifiuti? Possibile che sia il Comune che la Provincia si comportino in questo modo?