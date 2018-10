Vigili urbani, tra nuovo regolamento e normativa vigente

Egregio direttore, in merito all'articolo sulla riorganizzazione della struttura della Polizia locale non tutti sanno che il Comando è già dotato di un regolamento speciale che organizza la struttura e che bastava la semplice applicazione. Qualora il regolamento dovesse essere in contrasto con la normativa vigente, la determinazione emanata non ha il potere di modificarlo. Tanto si doveva.

Matteo Antonio Nardella