A14 Vasto-Pescara, la denuncia: «Il tratto con più cantieri in Italia»

TERMOLI. Raggiungere Pescara, ma non solo, a partire da Vasto via autostrada è un'impresa titanica a causa dei numerosissimi cantieri che costringono il traffico a pesanti rallentamenti. Molto spesso infatti le auto devono necessariamente transitare ad una sola corsia, a causa dei lavori in corso. Abbiamo già trattato la questione in più occasioni, anche a seguito di segnalazioni da parte di chi è costretto a recarsi negli ospedali di Chieti o Pescara con enorme frequenza e oltre ad impiegare un lasso di tempo superiore alla norma non vede minimamente ridotto il costo del ticket. (LEGGI)

Di seguito l'ennesima denuncia di un nostro lettore:

"L'A14 Adriatica - Vasto Sud - Pescara Ovest, è il tratto più manutentato d'Italia. Code e rallentamenti quotidiani. A memoria non ricordo un giorno dell'anno senza cantieri. La tratta dovrebbe essere percorribile in meno di un'ora, ma il tempo di percorrenza è sempre superiore. Il pedaggio, se non erro, ci è sempre stato fatto pagare per intero."