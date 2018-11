Più controlli a piè di Castello

TERMOLI. «Passo tutti i giorni per questa strada, questa area pedonale/parcheggio... la bussola della Rosa dei venti vi segnalo che è crollata grazie alla retromarcia di un'auto... ma i Vigili urbani dove sono? Certi giorni stazionano anche 10 vetture. Dovrebbero esserci dei pali o vasi affinché le auto non possano passare, visto che la sola scritta "area pedonale" non basta.