Anziani: quando la negligenza diventa abbandono

Sono sempre piu’ frequenti le richieste di assistenza diurna e notturna da parte di figli impegnati: Io li definisco cosi, figli impegnati. Eppure sono stati genitori impegnati un tempo questi anziani ora nel bisogno, pur mantenendo unita la famiglia, pur lavorando hanno cresciuto figli, hanno adempiuto ai propri doveri lavorativi, hanno dato conforto nei momenti bui, hanno dato sé stessi per il bene della famiglia.

Hanno tramandato usanze /costumi e soprattutto principi per rendere i loro giovani la società attuale .

Qualcosa non è andato e non va per il verso giusto poiché tali giovani di un tempo, oggi uomini e donne fatte sono alla ricerca continua di chi si prende cura di loro. Pagano.

A loro non sta a cuore la salute dell’anziano, a loro non sta a cuore in quali mani siano. Pagano. Nel pagare cercano il risparmio, tanto non durerà a lungo l’anziano allettato: l'importante è essere liberi di vivere la propria vita cestinando quanto amore e dedizione i loro genitori hanno avuto per loro, per noi. Sono molti attenti nella ricerca di chi deve assistere l’anziano, il malato, mamma o papà non fa differenza, l’importante è che non sia Italiano!

La ricerca avviene fra i clandestini , ovvero personale rumeno che viene nel nostro paese con auto private. Un vero viavai di donne che lavorano in nero presso ristoranti, in case private come colf e impiegate come badanti. Tutto in nero.

Ecco allora che i nostri genitori anziani e malandati sono assistiti da queste donne che spesso parlano una lingua sconosciuta , donne che vivono in casa fra oggetti personali, ricordi, prendendo possesso di una vita in bilico che ha solo bisogno di amore. Un amore che loro non possono dare. Un amore che a loro non viene chiesto perché l’anziano è solo un estraneo da accudire in cambio di danaro.

Assistenti italiani no, non li vogliono, hanno paura di denunce, di doverli assumere di avere tutto in regola. Hanno paura di essere giudicati dal falso perbenismo quindi meglio un estranea che tace prende soldi, quelli offerti, ed al momento giusto sparisce senza lasciare traccia .

Ci sentiamo a posto cosi, ci sentiamo in ordine con la coscienza e proseguiamo la vita certi di essere persone perbene e/o addirittura di essere capaci di amare chi ci ha dato la vita ed ha passato la sua vita vivendo solo per noi.

Rosaria Verini