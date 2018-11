TERMOLI. Riceviamo un segnalazione da parte di un lettore che affida a noi di TermoliOnline il suo sfogo sulle condizioni in cui versa via delle Magnolie, ridotta ormai a un colabrodo, come dimostrano le foto:

"Egregio direttore, mi vedo costretto, mio malgrado, ad approfittare ancora una volta di TermoliOnLine per segnalare disservizi e/o inefficienze che non sono riuscito a comunicare alla Pubblica Amministrazione attraverso i canali istituzionali. TermoliOnLine è diventata, ormai, una testata giornalistica di "servizio", alla quale i cittadini possono fare sempre riferimento e che, sovente, riesce a far risolvere piccole o grandi problematiche come dimostra il recente spostamento del segnale stradale sul marciapiede di via Asia.

Nel mio caso volevo,semplicemente, portare alla Sua attenzione, a quella degli altri cittadini lettori e, soprattutto, a chi di dovere, la situazione in cui versa via delle Magnolie a Termoli, come si può evincere dalle foto allegate.

Sperando che si possa avere lo stesso risultato sopracitato, colgo l'occasione per salutarLa e per ringraziarLa per lo spazio concessomi."