Incrocio pericoloso

TERMOLI. «Sono trascorsi oramai diversi mesi da quando il nel tratto finale di via Mascilongo, al fine di evitare pericolose immissioni su via Molise, è stato invertito il senso di circolazione stradale, ma basta fermarsi un attimo sul posto per capire che a rispettare le nuove disposizioni sono veramente in pochi, con l’amaro risultato che le condizioni di sicurezza anziché migliorare sono seriamente peggiorate. A questo punto viene spontanea una riflessione: ma se alle cattive abitudini degli automobilisti siamo abituati perché mai la Polizia municipale, che peraltro di recente ha visto incrementare il proprio personale, non esegue controlli evitando così potenziali e seri pericoli di incidenti e salvaguardando oltretutto la reputazione dell’ufficio tecnico che ha improntato la nuova soluzione?»