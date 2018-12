Da un cittadino onesto

TERMOLI. «Faccio seguito all’articolo pubblicato ieri riguardante i controlli effettuati dalla Polizia Municipale e che hanno portato al sequestro del mio mezzo parcheggiato nei pressi dell’Istituto Ipseoa (alberghiero) di Termoli; mezzo che viene utilizzato quotidianamente da mia moglie, insegnante.

Tanto premesso, ci tengo a sottolineare che il sequestro dell’autoveicolo è stato la conseguenza della mancata copertura assicurativa.

Tale disguido nasce, purtroppo, da una mancata comunicazione / sollecito di rinnovo assicurativo da parte di una nota compagnia di Termoli alla quale mi sono rivolto essendo dipendente Fiat; il pagamento delle polizze a me intestate, che sono ben cinque, è sempre avvenuto, da ben 20 anni, con addebito diretto in busta paga.

Nulla, quindi, avrebbe potuto fare presagire che non fossi più assicurato con tale compagnia; ci tengo a sottolineare che sono un cittadino onesto, che assolve puntale ai suoi doveri, senza essere mai incorso in alcun sinistro e di non avere pendenza alcuna nei confronti delle autorità. Quindi ho trovato assolutamente ingiusto dover liquidare un importo considerevole per il dissequestro della vettura, ammontante a circa euro 1000, per negligenze altrui.

Credo, comunque, che l’utilizzo del buon senso “da parte di tutti” avrebbe potuto evitare questo spiacevole e pubblico episodio ed un amaro Natale».