Via De Gasperi torna a essere civile

TERMOLI. «Buongiorno, grazie per aver ascoltato il mio sfogo di ieri e fatto presente a chi di competenza circa la situazione della “never land” di via Molise/De Gasperi.

Stamattina l’emergenza è rientrata. Si spera solo che l’incuria e l’inciviltà di molti si plachi e che il nuovo servizio porta a porta, in vigore dal primo gennaio, possa risolvere finalmente il problema, in primis eliminando definitivamente quei bidoni da lì.

Grazie ancora e buone Feste».