TERMOLI. E' un dovere civico, però... come complicare la giornata ai cittadini. Primo giorno di consegna dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata.

Cittadini sensibili e coscienziosi, pazientemente in fila, ma... luogo inadatto, spazio angusto sia per gli addetti che per gli utenti; disorganizzazione, doppia fila per registrarsi per il ritiro della green card e per ritirare i nuovi contenitori; scatole delle tessere ammucchiate in cui cercare quella dell'utente con inevitabile rimescolamento delle stesse (assistito alla caduta di una di esse con dispersione a terra di svariate decine di card), disguidi, lamentele, utenti in gran parte educatamente in fila, ma con gli inevitabili furbi, persone anziane al freddo ed a cui giustamente bisognava spiegare anche le nuove norme di utilizzo con conseguente dilatazione dei tempi...

Unica nota positiva la gentilezza degli addetti che, non per propria colpa, costretti a lavorare all'aperto con un mezzo tavolino su cui si doveva fare tutto, si son presi reprimende e pure qualche quasi parolaccia. Per concludere, mettete pure in conto un'ora e mezza di fila.

Angelo De Gregorio