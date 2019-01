Via di Francia ripulita Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo dal lettore residente in via di Francia.

«Una sentita riconoscenza a Termolionline, testata giornalistica chiara, diretta ed esaustiva nell'esposizione di tante tematiche della società civile, che si fa sempre portavoce del sentire umano. A ciò unisco la mia gratitudine alla neofita ditta Rieco, che a seguito di due sollecitazioni concernenti il mancato spazzamento non eseguito da mesi nella zona di via Di Francia, ha provveduto con solerzia a restituire il doveroso decoro al suddetto quartiere. L’armoniosa cooperazione tra cittadini attivi dal buon senso civico e lo spirito di abnegazione di quanti prestano un servizio alla cittadinanza nei vari ambiti sociali, può generare risultati etici di positiva ricaduta sull'intera collettività. Che questo modus operandi si instilli in particolar modo nel cuore delle nuove generazioni alle quali è affidata la custodia del creato».