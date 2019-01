«Riaprire Corso Umberto, ma dal senso opposto»

TERMOLI. La proposta di riaprire a senso unico verso la stazione il traffico su Corso Umberto fa discutere. Per Bruno Caserio, «In merito all'articolo "L'isola pedonale non funziona, riaprite Corso Umberto verso la stazione”, credo, da un attento esame dell’attuale deflusso del traffico che sarebbe si opportuno un senso unico sulla strada in oggetto, ma nel senso inverso a quello suggerito nell’articolo. Difatti il traffico ora è critico proprio nel tratto che va dalla stazione alla rotonda della Madonnina. Un senso unico dalla stazione al Corso Nazionale consentirebbe a coloro che provengono da via M.Milano e diretti Zona F.Brigida e Porto/Rio Vivo di decongestionare l’attuale uscita alla rotonda. Meditate gente, meditate.»