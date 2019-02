Quale senso per Corso Umberto? Il dibattito continua

TERMOLI. Continua a far discutere la questione della pedonalizzazione di corso Umberto, ed anche i nostri articoli in merito all'ipotesi della riapertura al traffico dello stesso in un unico senso di marcia, hanno contribuito ad aprire un interessante dibattito. L'ingegner Libero Volpe, qualificato ex dirigente ai Lavori pubblici al Comune di Termoli, ci scrive: «In merito all’articolo in oggetto, ritengo siano totalmente condivisibili sia l’ipotesi del “senso unico” (la parte recentemente pedonalizzata essendo periferica rispetto all’insieme pedonale già esistente, non comporta a mio parere vantaggi apprezzabili per la complessiva fruibilità delle aree interessate), sia le osservazioni del signor Bruno Caserio in merito all’inversione del senso di marcia che consentirebbe di ottenere il significativo beneficio di alleggerire, oltre la piccola rotonda realizzata nei pressi della “Madonnina”, anche via Cesare Battisti ora ulteriormente gravata dal citato traffico proveniente da via Mario Milano e diretto alle zone F.lli Brigida/Porto o Rio Vivo/Marinelle».