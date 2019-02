Via Firenze, cambiare le buste più spesso

TERMOLI. «Sono un residente che abita nella zona San Pietro della città adriatica, ho fatto una segnalazione riguardo i contenitori verticali dove si buttano i sacchetti degli escrementi dei cani. Io porto il mio cane sia la mattina che la sera nella zona San Pietro, negli altri tre contenitori verticali dove si buttano i sacchetti degli escrementi dei cani la busta viene cambiata ogni giorno, l'unico contenitore dove è strapieno di sacchetti è quello alla rotonda di via Firenze dove stanno le panchine.

Ogni volta che devo buttare il mio sacchetto in quel contenitore non riesco mai a farlo, è mi chiedo: perché la busta del contenitore verticale alla rotonda di via Firenze non viene cambiata più spesso?»