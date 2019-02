Trovate una palestra per i giovani dell'Airino basket

TERMOLI. «Buongiorno signor Emanuele, voglio segnalare una brutta storia che si sta consumando in questi giorni, il signor sindaco non ha dato più il permesso di fare allenare tutto il settore giovanile del Basket Airino, ha tolto la gestione della palestra a Piazza del Papa e la società Airino non riesce a trovare un'altra soluzione, al PalaSabetta non c'è spazio per la società Airino.

Ci sono più 150 bambini e ragazzi che non si allenano e 9 campionati giovanili che la società non sta più disputando o almeno ha delle difficoltà. Questa società ha dato tanto alla città di Termoli, questi ragazzi sono orgogliosi di portare il nome ti Termoli fuori regione. Tanti ragazzi credono a questo sport e si sentono traditi da questa città. Questa segnalazione deve rimanere nell'anonimato. Grazie e buon lavoro.