«Deiezioni canine e non solo, le multe fatele a tutte le violazioni»

TERMOLI. «Salve, leggendo il vostro articolo sulle multe a riguardo delle deiezioni, mi sento in dovere di spendere due parole. Ebbene sì, io rientro tra i trenta multati, per una volta che mi sono dimenticato il kit, anche se premetto che ciononostante, ho addestrato il mio cane a non farla sul marciapiede. Con ciò non fraintendetemi, non sto cercando scusanti, anzi hanno fatto bene a multarmi e l'ho già pagata.

Ma visto che i signori Vigili urbani hanno intenzione di essere così ligi al dovere, lo dovrebbero essere su tutto e con tutti, ciò che purtroppo non avviene ed io personalmente ne sono testimone, ne voglio citare solo uno degli episodi. Arrivo come al solito vicino al bar in via Firenze e come al solito devo camminare in mezzo alla strada perché entrambi i marciapiedi sono occupati da autovetture, dopo che una volta stavo per finire sotto un’auto ecco che chiamo i Vigili, mi risponde il piantone di turno che la loro pattuglia era impegnata in un incidente, manco se il diavolo l'avesse fatto apposta, la pattuglia mi stava transitando proprio vicino come se nulla fosse transitando per la loro strada, ribadisco è solo uno dei tanti episodi. Saluti».

Lettera firmata