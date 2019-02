Confusione al semaforo: «La soluzione potrebbe essere un timer»

TERMOLI. Ha suscitato molto interesse il nostro articolo sul comportamento da tenere alla guida in presenza del giallo nelle lanterne semaforiche. Il nostro lettore Giuseppe Carotenuto ci sottopone le seguenti osservazioni: «Le segnalo che questo problema in molti paesi esteri anche dell’est Europa è stato affrontato e risolto installando semafori standard con un timer luminoso incorporato nelle luci rosse e verdi. Per gli automobilisti è molto facilitato il rispetto del semaforo sapendo sempre quando scatta il giallo. Le faccio l’esempio del semaforo di Petacciato sulla Statale 16: molti automobilisti, incluso me, rallentano veramente tanto pure in presenza del verde, pur di evitare di inchiodare o rischiare di passare col giallo. Molti preferiscono rallentare tanto per aspettare il rosso ed essere cosi sicuri di ripartire col verde.»