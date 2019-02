Cestini, aiuole e muretti: spettacolo indecoroso sul lungomare Nord

TERMOLI. «Passeggiando questa mattina su lungomare Nord ho osservato la penuria di cestini (colpa dei soliti imbecilli) all'altezza della Stella Marina, le mura di mattoni presentano sono stati divelti e le aiuole lasciano a desiderare come diversi alberelli piantati lo scorso anno ma in generale è tutto il lungomare ha bisogno di una buona manutenzione ordinaria perché solo così negli anni si migliorano i patrimoni pubblici e non si va incontro a spese folli di ristrutturazioni.

Mi auguro che per Pasqua il comune presenti il lungomare in buone condizioni anche per i turisti perché il turismo è fatto anche da piccole cose che fanno immagine».

S. D.