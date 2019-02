Pino mediterraneo a rischio in via del Molinello

TERMOLI. «Caro Direttore, ho scritto più volte a questa redazione per segnalarvi alcune problematiche di questo Comune, oggi ho deciso di segnalarvi, considerando il forte vento che soffia su Termoli, un pericoloso muretto che contiene un terrapieno in via del Molinello subito dopo il vecchio ospedale. Sopra questo muretto molto inclinato a rischio crollo c'è un magnifico pino mediterraneo gigantesco che io vedo ogni giorno perché abito vicino, lo guardo perché è magnifico ma ho paura che possa spezzarsi da un momento all'altro cadendo sulla strada sottostante. Se questo accadesse potrebbe creare molti danni sia alle persone che transitano che alle auto parcheggiate in divieto di sosta. Mi fermo qui sperando di aver fatto bene a segnalare questo problema. La ringrazio Direttore perché vedo che il suo giornale è molto attento a queste tematiche».

Gilda Selicati