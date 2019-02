TERMOLI. E' arrivata presso la nostra redazione la segnalazione di una lettrice, che lamenta disservizi nel ritiro di vetri e metallo da parte della Rieco:

«Buongiorno, a proposito della Rieco... questa è la situazione in via Arno: la Rieco non si è preoccupata di applicare gli adesivi per il nuovo corretto smaltimento dei rifiuti, però non ritira vetro e metalli dove ancora il cassonetto porta tale dicitura... inutile dire che l'adesivo di non conformità lo hanno applicato eccome».