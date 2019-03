Non solo Rocchetto, ricordiamo il Termoli calcio 1971-1972

TERMOLI. Dal signor Marco Carradori una foto che rappresenta un tassello gradito nel mosaico della memoria storica calcistica cittadina a Termoli.

«Ho visto la foto di "Rocchetto" il custode dello stadio Cannarsa e non ho potuto fare a meno di ritornare con la mente e col cuore al 1972 quando quel Termoli della foto diede tante soddisfazioni ai tifosi termolesi allenati da mio padre Franco Carradori.

Di nuovo nel 1976 tornammo a Termoli per un nuovo campionato di serie D. Due anni meravigliosi in una cittadina splendida tra gente altrettanto splendida, una esperienza che io e la mia famiglia non abbiamo più dimenticato. Un saluto. Marco Carradori».