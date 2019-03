Paziente trasferito da Caserta all'Hospice di Larino, «Grazie Termolionline»

TERMOLI. E’ servita la pubblicazione della denuncia di Giancarlo Totaro sul paziente trasferito fuori regione.

«Il paziente P. G. oggi stesso sarà trasferito presso l'Hospice di Larino anche se ancora non si sa chi pagherà l'ambulanza per il trasferimento dalla provincia di Caserta. Ringrazio pubblicamente Termolionline per il meritorio servizio reso ad un cittadino molisano e alla sua famiglia permettendomi di interpretare il pensiero anche dalla famiglia. Grazie».