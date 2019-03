L'isola che non c'è a Rio Vivo

TERMOLI. Un lettore ci scrive, sottoponendoci le sue perplessità in merito alle isole spartitraffico che si stanno realizzando a Rio Vivo:

«Salve, vi scrivo per fare una segnalazione ma anche per chiedervi un parere sulle isole spartitraffico che stanno realizzando a Rio Vivo. Sono un residente della zona e conosco perfettamente il problema dell'alta velocità tenuta dal più delle vetture che attraversano la zona, e di conseguenza ho accolto con vero piacere il progetto delle isole atte a rallentare i veicoli in transito, se non fosse che man mano che i lavori avanzano, la domanda sorge spontanea: ma a che servono?! Se vi trovate a passare in zona potrete notare che venendo da Campomarino e procedendo verso il centro, le isole iniziano in coincidenza con la linea di mezzeria, lasciando di fatto la carreggiata totalmente libera e dell'esatta dimensione che ha sempre avuto, mentre nel senso opposto l'isola prende gran parte della carreggiata, tanto che quasi sicuramente in coincidenza con le isole si dovranno eliminare i parcheggi che corrono lungo tutta la zona, e far passare lì le vetture, ed anche in questo caso la carreggiata rimarrà ampia come prima dei lavori, ed anzi anche di più. Probabilmente mi sbaglio ed anzi spero di sbagliarmi; magari verranno edificati altri cordoli sulla parte esterna della carreggiata, atti al suo restringimento, ma questo da cittadino non mi è dato saperlo, però forse voi siete nella posizione di poter visionare il progetto e magari verificare che mi sto sbagliando, e questo non sarà l'ennesima spesa inutile».