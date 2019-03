«Corso Umberto chiuso significa meno sicurezza»

TERMOLI. «Prima di tutto voglio ringraziare Termolionline che mi dà la possibilità di partecipare attivamente a questa discussione. Io mi sono spesa personalmente con le forze di polizia, con i Vigili del fuoco e ho scritto finanche al prefetto di Campobasso per far prendere coscienza della situazione che si sarebbe potuta venire a creare e ahimè eccoci qua.

La chiusura di corso Umberto ha tolto il presidio delle forze dell’ordine e ha lasciato il centro della città nelle mani di questi balordi. Sommessamente voglio dire che forse si fa ancora in tempo a salvare Termoli e questo appello è rivolto soprattutto al sindaco e a tutti gli amministratori che se vogliono avere un confronto sanno dove trovarmi altrimenti provate ad immaginare qual è il seguito di questa puntata. Le stesse forze di polizia l’hanno denunciato qualche settimana fa in una conferenza sulle infiltrazioni mafiose in Molise. Ebbene il seguito saranno estorsioni, ricatti e pizzo perché questo appena successo non è altro che un atto di forza.

Vorrei tanto che qualcuno avvisasse Sbrocca che forse è opportuno, se non vitale per la nostra città riaprire corso Umberto immediatamente e ripristinare lo stato di predominio delle forze dell’ordine sul territorio e questo lo dico dal giorno stesso che hanno brutalmente chiuso corso Umberto e testimone ne è il capitano Persich».

Pierangela Donnanno