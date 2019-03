Spazzatrice latente e disservizio noto

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo questa nota di protesta sul un disservizio.

«Si fa presente che dal mese di novembre, nelle seguenti arterie: via Di Francia, via Montecarlo, viale d’Italia, il passaggio della spazzatrice nelle giornate di martedì e mercoledì come da segnalazione in foto allegate è latitante. I cittadini doverosi nel rispetto delle regole, che con cadenza settimanale spostano le proprie automobili, non ottengono comunque un riscontro nel servizio da rendere alla cittadinanza. Si nota solo nella giornata del martedì (mercato settimanale), la pulizia dell’area interessata. A tal punto, la domanda sorge spontanea! Che senso ha, avere collocati dei segnali stradali che non espletano la loro funzione? Non è più efficace rimuoverli?»