Via Giappone, potrebbe esserci anche altro che non va

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un contributo sulla questione dell'igiene urbana in via Giappone.

«Gentile redazione, in relazione alla foto pubblicata nel vostro articolo, oltre alla sporcizia, c'è anche qualcos'altro che non vain relazione alla foto pubblicata nel vostro articolo, oltre alla sporcizia, c'è anche qualcos'altro che non va.

Quei bidoni appartengono al grande condominio, posto al fianco della piscina, che poco tempo fa ha chiuso i "suoi" parcheggi con una sbarra automatica.

Non si capisce perché, visto ciò che impone il regolamento della raccolta rifiuti, tali bidoni siano posti su di un'area pubblica e non sull'ampia area privata del condominio, cosi come sono fuori posto anche quelli, di un altro palazzo dello stesso complesso, posti in fondo alla piccola discesa della strada d'accesso alla piscina.



Tali bidoni oltretutto privano gli utenti di uffici e piscina di ulteriori 2 parcheggi oltre a quelli eliminati dalla sbarra di cui sopra ed essendo su di un'area pubblica incentivano gli incivili all'abbandono dei rifiuti.



Sarebbe bene che voi approfondiste tale questione, anche verificando se i parcheggi eliminati dalla sbarra automatica non fossero opere compensative, ingiustamente sottratti all'uso dei cittadini termolesi».

Distinti saluti,

un utente della piscina comunale.