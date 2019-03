«A breve la prima processione dei mastelli»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo questa nota da parte di un cittadino termolese.

«A breve la 1^ edizione della "Processione dei Mastelli". La manifestazione avrà luogo a breve in via Dante e via Mario Pagano. Si assisterà alla messa in bella vista sui marciapiedi del centro una fila di mastelli che interessano circa 107 nuclei familiari, che nonostante vivano in condomini con più di 8 nuclei abitativi, è stato ben pensato di dare loro i mastelli e provarli dei bidoni già presenti in via Dante per non deturpare l'ambiente urbano che, dopo le recenti modifiche della viabilità, ad oggi è molto trafficato. Un bel vedere in vista della prossima stagione estiva. Non era meglio aumentare i contenitori in un angolo di Piazza Bega e non occupare il già stretto passaggio in via Mario Pagano? Meditate gente....meditate!»

Lettera firmata