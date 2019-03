TERMOLI. Una missiva indirizzata al signor Sindaco di Termoli da parte di un lettore e residente.

«Ma fate anche cose utili?

Avete utilizzato i soldi pubblici per finanziare opere orripilanti. Un esempio? Termoli pullula di rotonde inutili e pericolose. In particolare le rotonde nuove su via Dante. Il diametro delle rotonde è insufficiente, non consente l'adeguata circolazione di mezzi pesanti(bus, autocarri, pullman). Inoltre avete aggiunto una fontana che a causa dei forti venti resta quasi sempre spenta.

Il parco di Termoli pullula di siringhe e dosi di droghe. Possibile, che in 5 anni di mandato non siate riusciti a risanare quella zona?

Torniamo a noi. Il "Signor Sindaco", Ha visitato di persona il parchetto di Difesa Grande, adiacente alla scuola elementare. Si è reso conto che ha appena affiancato nomi (simboleggianti la vera giustizia) ad una piazza malandata?

Come si fa a raccogliere le feci del cane, se non ci sono cestini appositi? È giustissimo rispettare la legge, ma dateci la possibilità di farlo. Nel suddetto parchetto mancano questi cestini.

Inoltre ha alzato lo sguardo al cielo? Ha visto i lampioni rotti e i vetri a terra?

Voglio ricordare a tutti voi, che questa è una zona frequentatissima dai bambini.

Se davvero vuole essere "Giusto", allora parta dalla comunità. Dia ai bambini luoghi sicuri su cui giocare.

La vostra risposta non verrà misurata con la carta, ma con l'Agire».