TERMOLI. «Salve volevo fare l'ennesima segnalazione riguardante il porta a porta in via dei Ciclamini: gli operatori prelevano da alcuni mastelli le buste e i rimanenti invece di riposizionarli dove vengono prelevati vengono abbandonati a oltre 50 metri in mezzo alla strada. Ho provato a chiedere all'operatore di riposizionarli e la risposta è stata: "Le facciamo già un favore che veniamo a ritirare l'immondizia!" Incredibile ma vero pensate un po'.

Oltre al fatto che intralciano la strada e che possono essere prelevati da chiunque un altro dubbio che mi sorge è questo: essendo dotati di codice e visto che alcuni mastelli vengono prelevati e altri invece solo le buste, nel momento in cui vengono portati al mezzo se nelle buste ci dovesse essere qualche irregolarità, avendo mischiato tutto oramai, a chi va la segnalazione? Ovviamente solamente a quei mastelli prelevati!

Cordiali saluti».

E. C.