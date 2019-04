Rifiuti e Rieco, «ma noi cittadini facciamo appieno il nostro dovere?»

TERMOLI. Da un cittadino e lettore di Termolionline.

«Buongiorno vogliate pubblicare, se lo ritenete opportuno, questa mia piccola riflessione riguardo a tutte le lamentele che vi sono in merito alla raccolta dei rifiuti.

Vorrei scagliare una freccia a favore della Rieco e sopratutto a favore dei dipendenti, ci tengo a precisare che non sono né un dipendente della ditta, né un parente, ma un semplice cittadino.



Negli ultimi mesi si leggono solo lamentele da parte di alcuni cittadini sulla raccolta dei rifiuti, ma ci siamo mai chiesti se noi cittadini facciamo appieno il nostro dovere?

I lavoratori di tale azienda si alzano ben presto ogni mattina e anche fra mille difficoltà cercano di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, ma cosa pretendiamo che ci vengano anche a citofonare per chiederci se per caso abbiamo dimenticato di esporre qualcosa? I rifiuti per le strade cittadine e gli escrementi dei nostri amici a quattro zampe, non credo proprio che ce li buttino i dipendenti della Rieco. Allora, anziché stare sempre a criticare l'operato degli altri, perché non cerchiamo di essere tutti un po più collaboranti? Siamo tutti lavoratori, cosa diremmo noi se qualcuno venisse a criticare sempre il nostro lavoro?

Ma cosa pretendiamo che ci sia un dipendente dietro a ogni cittadino? Un vigile dietro a ogni automobilista indisciplinato? Siamo subito pronti a contestare, però poi le regole le devono rispettare solo gli altri.

Allora facciamoci anche noi cittadini un piccolo esame di coscienza perché se tutti rispettassimo le regole anche gli amministratori sarebbero costretti a essere più attenti al loro operato e noi cittadini potremmo protestare anche con più veemenza. Questa vuole essere solo una riflessione personale un punto di vista».