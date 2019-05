Scadenze imminenti e il sito dell'Agenzia delle Entrate va off-line

TERMOLI. Sito dell'Agenzia delle Entrate non fruibile ai professionisti e consulenti per quasi 3 ore e mezzo, dalle 9, fino a poco prima delle 12.30. Questa la segnalazione ricevuta da uno studio commerciale del territorio.

«Buongiorno. Volevo segnalare che il sito Agenzia delle Entrate da questa mattina è stato ko in vista dell'imminente scadenza dell'IVA del 16/5/2019.

Sono quindi impossibilitato a prelevare le mie fatture elettroniche ricevute. Oltretutto il numero verde dell'Agenzia Entrate che avuto cura di contattare per segnalare il problema ha proceduto a riaggangiare la chiamata. Al secondo tentativo è comparsa la voce automatica "I nostri operatori sono momentaneamente tutti occupati. Si prega di riprovare più tardi".

E' un assurdità, in quanto l'Agenzia delle Entrate doveva prevedere tale imponente accesso al suo sito, in vista sopratutto della scadenza Iva, ma come sempre accadono questi disservizi. Si dovrebbe a questo punto concedere una proroga...possibilmente non il 15/05/2019 come sempre avviene».