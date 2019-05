MacTe, «Un'occasione mancata...»

TERMOLI. Ancora un intervento a proposito del MacTe, arriva dall’artista molisana Ursula Manes. «A proposito di MacTe, da anni (troppi) gli artisti molisani e la comunità tutta attendeva l'opera. Come sempre accade in questa regione le iniziative si infrangono in realizzazioni affrettate. La gestione dell'evento (e mi auguro non sia così per sempre) ha ignorato le presenze qualificate dei tanti artisti molisani che da decenni raccontano le loro storie in tutto il mondo attraverso opere di indiscusso valore. La realizzazione di progetti di spessore passa anche attraverso la condivisione. Le scelte spettano alle autorità amministrative preposte ma i percorsi sono fatti di partecipazione, di trasparenza, di riconoscimenti. Sono le linee guida che fanno diventare più importante qualsiasi intenzione tesa a rendere più ricco il territorio che si vive e si ama. Forse tutto questo nella circostanza è mancato, le finalità erano tutt'altro che culturali ma esclusivamente propagandistiche. Ancora una volta la classe dirigente usa la cultura per scopi elettorali. Occasione mancata...».