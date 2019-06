Via Dante e via Mario Pagano, sopralluogo della Rieco Sud

TERMOLI. I«n merito alla polemica del conferimento dei rifiuti in via Mario Pagano e via Dante, si comunica che la Rieco Sud, in un'ottica di massima collaborazione reciproca, nel pomeriggio di oggi ha effettuato un sopralluogo congiunto con gli amministratori condominiali dei condomini in questione per trovare una soluzione idonea che possa agevolare la raccolta porta a porta nel rispetto delle regole dell'igiene urbano e del decoro della città».

Rieco Sud Scarl