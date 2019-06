Lavori in via Corsica Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sono passati alcuni mesi da quando è stata posta una segnaletica "Lavori in corso", dalla rotonda dinnanzi alla discesa che conduce a Rio Vivo e al porto.



Sappiamo tutti che i viadotti o ponti sono abbastanza stretti per la viabilità pertanto nessuna interruzione solo rallentamenti e fin qui tutto bene.

In prossimità delle elezioni elettorali una sorta di corsa contro il tempo.

I lavori sono stati celeri ed hanno apportato alla circolazione non pochi disagi per lavoratori e studenti essendo un arteria importante e molto frequentata.

Nessun manovale a districare il traffico come di consueto accade dando precedenze e stop da un verso e l’altro ne un semaforo per regolare il traffico.

Diciamo che noi automobilisti siamo stati ugualmente bravi.

Il problema nasce adesso dopo che sono stati ultimati i lavori, i tratti impegnati dopo gli scavi le sostituzioni delle condotte sono stati ricoperti in attesa dell’assestamento del terreno.

In questo le condizioni climatiche non sono state di aiuto, difatti si sono creati avvallamenti al quanto pericolosi con delle vere e proprie buche!

Il personale operativo impegnato nel rifacimento del manto stradale nonostante la pioggia di lunedì 27/05 si è subito rimesso all’opera aimè con le buche piene di acqua pertanto terreno bagnato.

Non solo ma stanno “ tappando” il tratto urbano con solo catrame senza la base di emulsione come si conviene.

Risultato?

La carreggiata è piena di avvallamenti a mio avviso pericolosi per la circolazione - a testimonianza si allegano alcune foto - il tutto verificabile dal vivo perché la strada è tutta qui!

Credo che l’amministrazione Comunale debba intervenire in primis per garantire che i lavori vengano eseguiti secondo i criteri dovuti e d’altro canto se l’impresa stà mancando in qualcosa puo’, visto che è ancora all’opera rimediare a quanto fatto.

Sempre e solo per il bene comune».

Rosaria Verini