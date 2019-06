L'acqua è buona ma...

TERMOLI. «Egregio Claudio De Luca, il servizio sull'acqua di rubinetto è lodevole e mi trova pienamente d'accordo, ma c'è un piccolo particolare che ci sfugge.

In tutto il basso Molise, l'acqua del rubinetto proviene dalla diga del Liscione. L'acqua della diga è non potabile. Le analisi dicono di si ma l'Arpa non può fare diversamente. Personalmente sono costretto a cucinare con l'acqua in bottiglia perchè diverse volte i veleni contenuti nell'acqua rendono immangiabili molti alimenti. L'acqua buona c'è, ma una parte l'abbiamo regalata alla Regione Campania, la restante non trova luce per una condotta che non finisce mai. E noi continuiamo a pagare l'acqua del rubinetto che non beviamo, continuiamo a comprare l'acqua in bottiglia, continuiamo a inquinare l'ambiente, continuiamo ad arricchire i padroni dell'acqua.

Non mi voglio esprimere su chi è la volontà di tutto questo».

Enrico Cianciosi