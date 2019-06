TERMOLI. A proposito della toccante esperienza vissuta stamattina dal consigliere regionale Vittorino Facciolla, in quanto medico, mi preme sottolineare che la nostra sanità, la sanità molisana, vive di queste realtà quotidianamente e non episodicamente. Ma ciò che fa onore a tutti gli operatori sanitari è che lavorano in silenzio, senza che nessun riflettore illumini il loro operato fatto di responsabilità e abnegazione Hanno un solo obiettivo: salvare vite umane ed alleviare la sofferenza. Se molti esponenti politici fossero testimoni, al pari del consigliere Facciolla, del dramma sfiorato, certamente la sanità molisana vivrebbe ben altra e meritevole realtà.

Complimenti agli operatori del 118.

Dottor Aldo Gregorio Prestia