TERMOLI. «Nonostante l'impegno dell'amministrazione Comunale nonché della società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, Rieco Spa, gli stessi cittadini sempre pronti a contestare ed a lamentarsi per la sporcizia che c'è in giro sono i primi trasgressori di quanto vorrebbero difendere forse solo a casa loro!

Nel pieno centro in prossimità di corso Mazzini in un condominio che affianca la strada percorsa dai bagnanti per scendere in spiaggia inizia puntuale come ogni anno una vera discarica.

Ultimo episodio, data odierna. Le foto sono solo dell'inizio giornata.

Ore 7.30 un viavai di gente di strade limitrofe con sacchetti di spazzatura pronti a riversare i loro rifiuti nei contenitori del condomino Santa Lucia, via Nino Bixio.

Addirittura un signore in bici noncurante dell'invito verbale della sottoscritta ad usare i contenitori della sua zona mi ha risposto:

«Non importa dove butto l'immondizia, io pago le tasse e la butto dove voglio».

Allora, amici, prima di lamentarsi di chi ci amministra educhiamoci al buon senso ed al rispetto del prossimo nonché evitare che altri paghino multe per le nostre mancanze .

Sempre per il bene comune».

Verini Rosaria.