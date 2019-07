«Francesco, sei il sindaco del popolo»

TERMOLI. «A Francesco, Sindaco di Termoli.

Francesco è il nome del santo più importante della religione cattolica, vederti alla prima uscita, durante la processione, è stato per i termolesi e non solo, una grande gioia. Un sindaco in comunione con il suo popolo.

Francesco rimani sempre così cordiale e rispettoso verso tutti. Ognuno di noi crede che nella casa del popolo sia tornato il rispetto e la cordialità. So' che sei una bella persona e adorabile è la donna che sta al tuo fianco. Madre, moglie e confidente ineguagliabile. Ama questa comunità che ha bisogno di essere ascoltata. Sei il sindaco del popolo, sei uno di noi e per questo ti auguro un lungo cammino ricco di soddisfazioni e appagamento come il tuo cuore desidera. Ti abbraccio, Mariangela da Termoli».