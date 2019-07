«In via Messico siamo costretti a camminare in mezzo alla strada»

TERMOLI. A seguito del recente incidente in via Messico, un lettore ci segnala la situazione tutt'altro che facile per il transito pedonale della zona.

«Con riferimento all’articolo relativo all’investimento della signora 84enne in via Messico, vorrei fare alcune precisazioni e richiamare l’attenzione del Comando di Polizia Municipale.

Non conosco la dinamica dell’accaduto, ma sono anni che lungo via Messico (per lunghi tratti priva di marciapiedi) vengono lasciate autovetture in sosta lungo la strada, già piuttosto stretta, occupando gran parte della corsia e costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada per poterla percorrere. (Vorrei ricordare che non è il primo caso di investimento che si verifica).

Tale circostanza è stata più volte segnalata ai Vigili (anche dal sottoscritto), che tale tratto lo percorrono abitualmente, ma nessun provvedimento è stato adottato.

Oltre che, naturalmente, biasimare la mancanza di senso civico degli automobilisti in questione, vorrei richiamare l’attenzione del Comando di Polizia Municipale e ricordare che vigilare sul rispetto delle regole è un suo preciso dovere, anche, e soprattutto, a tutela dell’incolumità dei cittadini.»

P. G.